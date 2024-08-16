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عربي-دولي

قرار أميركيّ لافت يتعلّق بالسفر إلى إسرائيل... ما هو؟

Lebanon 24
16-08-2024 | 06:00
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أفادت "القناة 12 الإسرائيلية"، أنّ "الخطوط الجوية الأميركية علّقت رحلاتها إلى إسرائيل حتى نيسان 2025.
 
 
ويأتي قرار الخطوط الجويّة الأميركيّة وسط المخاوف من اندلاع حرب بين "حزب الله" وإسرائيل.
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