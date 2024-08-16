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عربي-دولي

ترحيب بقرار القوات السودانية فتح معبر أدري ومناشدة لـ"الدعم السريع"

Lebanon 24
16-08-2024 | 07:42
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رحب بيان مشترك عن الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بقرار القوات السودانية فتح معبر أدري الحدودي في خطوة "لإنقاذ الأرواح".
وتطلعت الدول والمنظمات الدولية التي تجتمع في جنيف بسويسرا لمناقشة الأوضاع بالسودان إلى أن فتح المعبر الحدودي سيساهم في منع انتشار المجاعة، مشيرة إلى أملها في عبور القوافل الأولى في الأيام المقبلة.


وجاء في نص البيان: "ندعو قوات الدعم السريع إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الحماية لدخول مجموعات الإغاثة عبر حدود أدري، وتسهيل نقلهم للمساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين عملياتهم بشكل مستقل عن الجهات المسلحة والسياسية".
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وأضاف: "يتعين علينا جميعا أن نتخذ خطوات عاجلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وعبر كافة الأراضي السودانية مع توفير ممر آمن ودون عوائق إلى المحتاجين، بغض النظر عن الطرف الذي يسيطر على الأراضي".
واختتم: "إن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأعضاء المجتمع الدولي المجتمعين في سويسرا. ويتوافق تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين مع التزامات الأطراف بموجب إعلان جدة والقانون الإنساني الدولي".

وجاء البيان مع نهاية جولة من "محادثات السلام" التي تقودها الولايات المتحدة لإيجاد حل للصراع في السودان في جنيف، في ظل غياب الجيش السوداني وعدم وضوح مشاركة ممثلي الدعم السريع. (روسيا اليوم)
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