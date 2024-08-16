روسيا تعلن سيطرتها على بلدة جديدة قرب بوكروفسك الأوكرانية

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أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة تقع على بعد 15 كيلومترا تقريبا من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، على ما نقلت "فرانس برس".وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر "تلغرام": "بفضل تحركات وحدات مجموعة قوات الوسط تم تحرير بلدة سيرغييفكا".وكانت الوزارة أعلنت الخميس السيطرة على بلدة أخرى في المنطقة ذاتها.