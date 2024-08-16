31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تعلن سيطرتها على بلدة جديدة قرب بوكروفسك الأوكرانية
Lebanon 24
16-08-2024
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة تقع على بعد 15 كيلومترا تقريبا من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، على ما نقلت "فرانس برس".
وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر "تلغرام": "بفضل تحركات وحدات مجموعة قوات الوسط تم تحرير بلدة سيرغييفكا".
Advertisement
وكانت الوزارة أعلنت الخميس السيطرة على بلدة أخرى في المنطقة ذاتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
06:36 | 2024-08-16
16/08/2024 06:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
14:00 | 2024-08-15
15/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟
06:17 | 2024-08-16
16/08/2024 06:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة
Lebanon 24
رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة
06:39 | 2024-08-16
16/08/2024 06:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
11:00 | 2024-08-15
15/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:04 | 2024-08-16
في ليبيا.. حكومة الوحدة تشكل لجنة طوارئ لدعم بلديات الجنوب المتضررة من السيول
10:00 | 2024-08-16
تفاصيل بارزة.. هكذا تتمدّد إيران في مجال التصنيع العسكري!
09:34 | 2024-08-16
الرئيس الإسرائيلي يدين "المذبحة المدبرة" بعد الهجوم على بلدة فلسطينية
09:34 | 2024-08-16
من هو الأسير الإسرائيلي الذي قتله مجند من "القسام" إنتقاما لطفليه؟
09:16 | 2024-08-16
استطلاع جديد.. ترامب يحتفظ بتقدمه على هاريس
09:05 | 2024-08-16
بعد إسقاط مسيرات أوكرانية... بيلاروس تعزز حدودها
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
16/08/2024 17:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
16/08/2024 17:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
16/08/2024 17:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24