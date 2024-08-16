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عربي-دولي

روسيا تعلن سيطرتها على بلدة جديدة قرب بوكروفسك الأوكرانية

Lebanon 24
16-08-2024 | 07:49
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 أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة تقع على بعد 15 كيلومترا تقريبا من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، على ما نقلت "فرانس برس".

وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر "تلغرام":  "بفضل تحركات وحدات مجموعة قوات الوسط تم تحرير بلدة سيرغييفكا".
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 وكانت الوزارة أعلنت الخميس السيطرة على بلدة أخرى في المنطقة ذاتها.
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