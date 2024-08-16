استطلاع جديد.. ترامب يحتفظ بتقدمه على هاريس

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أفاد استطلاع للرأي أجرته شركة "تقارير راسموسن" بأن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، ما زال يتقدم على نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بـ4%.وجاء في تقرير نشرته الشركة على موقعها أن ترامب "يواصل تقدمه على نائبة الرئيس كامالا هاريس، على الرغم من أن المرشحة الديمقراطية ضيّقت الهامش قليلا".وأجرت Rasmussen Reports استطلاع الرأي الوطني عبر الهاتف والإنترنت، حيث أعرب 49% من الناخبين المحتملين في الولايات المتحدة عن رأيهم بالتصويت لصالح ترامب، فيما سيصوت 45% لصالح هاريس. وقال 3% من المستطلعة آرائهم إنهم سيصوتون لمرشح آخر، و2% إنهم لم يحسموا أمرهم بعد.وقد تغيرت هذه النتائج عن الأسبوع الماضي، حيث كان ترامب يتقدم بخمس نقاط، بنسبة 49% لترامب مقابل 44% لهاريس.وقد أجري الاستطلاع على 1885 ناخبا محتملا في الولايات المتحدة في 8 و11-14 أغسطس، وهامش الخطأ يبلغ 2%، وبمستوى ثقة يبلغ 95%.ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، وقد ترشح ترامب رسميا من قبل الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بينما تعتزم نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، الترشح عن الحزب الديمقراطي، وينتظر أن تحصل على الترشيح الرسمي من الحزب في المؤتمر القادم له بمدينة شيكاغو.