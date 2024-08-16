Advertisement

عربي-دولي

من هو الأسير الإسرائيلي الذي قتله مجند من "القسام" إنتقاما لطفليه؟

Lebanon 24
16-08-2024 | 09:34
A-
A+
Doc-P-1235103-638594230146782175.jpg
Doc-P-1235103-638594230146782175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صورة الأسير الإسرائيلي الذي قتل على يدّ مجند من القسام مكلف بحراسته، مؤكدة أنّه تصرّف بشكل انتقامي خلافا للتعليمات، بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه.

وأظهرت الصورة هوية الأسير الإسرائيلي، وهو الجندي أوفير سرفاتي الذي أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك استعادة جثته في الشهر الثاني من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. (عربي 21)
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:23 | 2024-08-16
12:03 | 2024-08-16
12:00 | 2024-08-16
11:40 | 2024-08-16
11:20 | 2024-08-16
11:00 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24