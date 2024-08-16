من هو الأسير الإسرائيلي الذي قتله مجند من "القسام" إنتقاما لطفليه؟

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صورة الأسير الإسرائيلي الذي قتل على يدّ مجند من القسام مكلف بحراسته، مؤكدة أنّه تصرّف بشكل انتقامي خلافا للتعليمات، بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه.



وأظهرت الصورة هوية الأسير الإسرائيلي، وهو الجندي أوفير سرفاتي الذي أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك استعادة جثته في الشهر الثاني من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. (عربي 21)

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