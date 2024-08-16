تسرب نحو 25 طنا من المياه المشعة في محطة "فوكوشيما -1" النووية

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تسرب نحو 25 طنا من المياه المشعة من الوحدة الثانية في محطة "فوكوشيما -1" النووية شمال شرقي اليابان.



وقالت الوكالة في بيان: "كإجراء احترازي أوقفت شركة "تيبكو" مضخة تبريد الوقود الرئيسية للتحقق من السبب وتقييم مستوى درجة الحرارة في الحوض. وقد أكدت الشركة أن درجة الحرارة ضمن الحدود الطبيعية ولا تتجاوز نحو 46 درجة مئوية، وهذا أقل من حد درجة حرارة التشغيل البالغة 65 درجة مئوية".

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وبحسب الوكالة، وضح أن تسرب المياه بقي داخل المبنى وستقوم شركة "تيبكو" بمعالجة المياه المتسربة باستخدام وحدات معالجة المياه الخاصة بها. (روسيا اليوم)