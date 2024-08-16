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أكسيوس: بلينكن يصل إلى إسرائيل الأحد للاجتماع مع نتنياهو

Lebanon 24
16-08-2024 | 11:20
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كشف موقع «أكسيوس» اليوم، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيصل إلى إسرائيل يوم الأحد.
وذكر الموقع أن بلينكن سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.
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وأضاف أن بلينكن ربما يزور القاهرة والدوحة. (الشرق الأوسط)
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