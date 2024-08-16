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عربي-دولي

البنتاغون: أوستن وغالانت ناقشا التقدم المحرز في مباحثات وقف إطلاق النار

Lebanon 24
16-08-2024 | 12:00
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الوزير لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت ناقشا الخطر المتزايد للتصعيد من إيران وحزب الله في الشرق الأوسط.
وأضاف البنتاغون: "أبلغ الوزير أوستن الوزير غالانت أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التخطيط للهجوم من إيران ووكلائها وأنها في وضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية الأفراد والمرافق الأميركية".
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وأشارت الوزارة إلى أن أوستن وغالانت ناقشا "التقدم المُحرز نحو تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، بما في ذلك ثمانية أمريكيين، تحتجزهم حماس في غزة".
(روسيا اليوم)
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