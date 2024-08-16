البنتاغون: أوستن وغالانت ناقشا التقدم المحرز في مباحثات وقف إطلاق النار

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الوزير لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت ناقشا الخطر المتزايد للتصعيد من إيران وحزب الله في الشرق الأوسط.وأضاف البنتاغون: "أبلغ الوزير أوستن الوزير غالانت أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التخطيط للهجوم من إيران ووكلائها وأنها في وضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية الأفراد والمرافق الأميركية".وأشارت الوزارة إلى أن أوستن وغالانت ناقشا "التقدم المُحرز نحو تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، بما في ذلك ثمانية أمريكيين، تحتجزهم حماس في غزة".(روسيا اليوم)