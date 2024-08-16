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عربي-دولي

"حماس" ترفض الشروط الجديدة في الاتفاق المقترح في الدوحة

Lebanon 24
16-08-2024 | 12:03
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين ان حركة حماس رفضت "شروطا جديدة"، قالت إن إسرائيل وضعتها في الاتفاق المقترح في الدوحة خلال يومين من المفاوضات حول هدنة في قطاع غزة.


     
وقال مصدر قيادي إن الوفد الإسرائيلي "وضع شروطا جديدة في سياق نهجه للتعطيل مثل إصراره على إبقاء قوات عسكرية في منطقة الشريط الحدودي مع مصر - محور فيلادلفيا، وطلب أن يكون له الحق بوضع فيتو على أسماء أسرى وإبعاد أسرى آخرين خارج فلسطين".
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وشدد على أن حماس "لن تقبل بأقل من وقف كامل للنار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة طبيعية للنازحين، وصفقة تبادل بدون قيود وشروط العدو".
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