مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في جنوب السودان

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فيما لا تزال المفاوضات والمساعي الدولية مستمرة من أجل التوصل إلى حل في السودان ينهي الحرب التي اندلعت قبل عام ونصف بين الجيش وقوات الدعم السريع، قتل ما لا يقل عن 80 شخصاً في قرية جنوب شرق البلاد.فقد أفاد مصدر طبي وشهود عيان، الجمعة، بأن مستشفى قرية جالجيني بولاية سنار السودانية "استقبل اليوم 55 قتيلا وعشرات الجرحى، توفي 25 منهم لترتفع حصيلة القتلى إلى 80".وقال أحد الناجين إن قوات الدعم السريع هاجمت القرية صباح أمس الخميس، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.