الرئاسة الفلسطينية تطالب بتحويل التنديد بجرائم المستوطنين إلى أفعال

Advertisement

طالبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، بتحويل المواقف المنددة باعتداءات وجرائم المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى أفعال لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها.جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية غداة اعتداء على قرية جيت شمالي الضفة الغربية أسفر عن استشهاد فلسطيني.وقال أبو ردينة، إن "المواقف المنددة بهجوم المستوطنين على قرية جيت (الخميس) من قبل الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي جيدة، لكن يجب أن تتحول إلى أفعال عبر العمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته".وأضاف: "يجب وضع حد لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين وفرض مزيد من العقوبات عليهم للجم إرهابهم المتصاعد".وأردف أبو ردينة: "هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستوطنين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته". (الاناضول)