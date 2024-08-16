بايدن: لم نصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

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اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، "أننا لم نصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والافراج عن الرهائن، لكننا أقرب مما كنا عليه قبل 3 أيام"، على هامش احتفال في المكتب البيضوي، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اننا "نقدر جهود الوسطاء ولا تغيير في المبادئ الأساسية التي قدمناها".فيما اعتبرت حماس أن واشنطن لا تملك أي جدية لوقف الحرب في غزة.