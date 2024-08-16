زعيمة المعارضة في فنزويلا: على الجميع مواصلة المعركة

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دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الفنزويليين إلى «مواصلة المعركة»، عشية يوم التعبئة الذي تنظمه المعارضة للمطالبة بحقها في الفوز بالانتخابات الرئاسية التي أعلن نيكولاس مادورو فوزه فيها.وقالت ماتشادو، خلال مقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع مؤثرين فنزويليين مقيمين في الخارج: «الأمر خطير جداً، لكن على الجميع مواصلة المعركة، والبقاء أقوياء».وأضافت المعارِضة، التي تختبئ منذ نحو أسبوعين: «كل ما بقي للنظام، وهو يعلم أن أمره كُشف، الأكاذيب والقمع والعنف والإحباط. إحباط المعنويات هو استراتيجية النظام».ودعت المعارضة، التي نظَّمت حتى الآن تظاهرة واحدة، في الثالث من آب الحالي، إلى تظاهرات حاشدة، السبت، في جميع أنحاء فنزويلا، وأيضاً في أكثر من 300 مدينة بالخارج. وخلال التظاهرة الأخيرة، وصلت ماتشادو إلى التجمع في شاحنة، وغادرت بسرعة على دراجة نارية.وأضافت: «يوم غدٍ مهم جداً، سيكون يوماً تاريخياً، لا بد من توحيد البلاد. لقد وحدنا بلداً، وغداً هو التوقيت المناسب، لا إمكانية للعودة إلى الوراء، وسنمضي معاً حتى النهاية»، داعية إلى المشاركة في الاحتجاجات وكأن الجميع عائلة واحدة.ووفقاً للمعارِضة، التي نشرت المَحاضر التي حصلت عليها بفضل مدققيها، فإن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي حلّ مكان ماتشادو بعد إعلان أنها غير مؤهلة، فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 67 في المائة من الأصوات، وهي نتيجة رفضها مادورو.ولا تؤمن المعارضة وكثير من المراقبين بفرضية القرصنة، وعدُّوها أكاذيب لتجنب الكشف عن عدد الأصوات بدقة. كما شكّك قسم كبير من المجتمع الدولي في النتائج الرسمية بعد نشرها من قِبل اللجنة الوطنية للانتخابات.وأضافت ماتشادو: «نحن نتقدم. كل يوم يمر، يصبح النظام أضعف. وكل يوم يمر، نصبح أقوى. وليس صحيحاً أن الوقت لمصلحتهم». (الشرق الأوسط)