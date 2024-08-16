Advertisement

عربي-دولي

بايدن يحذّر من عرقلة عملية التوصّل إلى اتفاق في غزّة

Lebanon 24
16-08-2024 | 17:40
A-
A+
Doc-P-1235235-638594521674032140.jpeg
Doc-P-1235235-638594521674032140.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان الجمعة، من إقدام أي أحد في الشرق الأوسط على اتخاذ إجراءات لتقويض عملية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وأكد بايدن في البيان الذي نشر عبر موقع البيت الأبيض أنه "في وقت سابق من اليوم، تلقيتُ تحديثا من فريق التفاوض الخاص بي على الأرض في الدوحة ووجهتهم لتقديم اقتراح الربط الشامل المُقدًّم اليوم (الجمعة)، والذي يوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن" في غزة.
Advertisement

وقال: "تحدّثت بشكل منفصل مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمراجعة التقدم الكبير المحرز في الدوحة على مدار اليومين الماضيين من المحادثات"، منوّهاً إلى أنهما "أعربا عن دعم قطر ومصر القوي للاقتراح الأميركي كوسطاء مشاركين في هذه العملية".
وشدّد على أنه "ستبقى فرقنا على الأرض لمواصلة العمل الفني خلال الأيام المقبلة، وسيجتمع كبار المسؤولين مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع. وسوف يقدمون لي تقارير منتظمة".
وأشار إلى أنه "سيرسل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل لتأكيد دعمي القوي لأمن إسرائيل، ومواصلة جهودنا المكثفة لإبرام هذه الاتفاقية والتأكيد على أنه مع اقتراب وقف إطلاق النار الشامل وإطلاق سراح الرهائن الآن، لا ينبغي لأحد في المنطقة أن يتخذ إجراءات لتقويض هذه العملية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:54 | 2024-08-16
18:00 | 2024-08-16
16:56 | 2024-08-16
16:30 | 2024-08-16
16:00 | 2024-08-16
15:41 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24