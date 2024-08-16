28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن يحذّر من عرقلة عملية التوصّل إلى اتفاق في غزّة
Lebanon 24
16-08-2024
|
17:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان الجمعة، من إقدام أي أحد في الشرق الأوسط على اتخاذ إجراءات لتقويض عملية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وأكد بايدن في البيان الذي نشر عبر موقع البيت الأبيض أنه "في وقت سابق من اليوم، تلقيتُ تحديثا من فريق التفاوض الخاص بي على الأرض في الدوحة ووجهتهم لتقديم اقتراح الربط الشامل المُقدًّم اليوم (الجمعة)، والذي يوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن" في غزة.
Advertisement
وقال: "تحدّثت بشكل منفصل مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمراجعة التقدم الكبير المحرز في الدوحة على مدار اليومين الماضيين من المحادثات"، منوّهاً إلى أنهما "أعربا عن دعم قطر ومصر القوي للاقتراح الأميركي كوسطاء مشاركين في هذه العملية".
وشدّد على أنه "ستبقى فرقنا على الأرض لمواصلة العمل الفني خلال الأيام المقبلة، وسيجتمع كبار المسؤولين مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع. وسوف يقدمون لي تقارير منتظمة".
وأشار إلى أنه "سيرسل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل لتأكيد دعمي القوي لأمن إسرائيل، ومواصلة جهودنا المكثفة لإبرام هذه الاتفاقية والتأكيد على أنه مع اقتراب وقف إطلاق النار الشامل وإطلاق سراح الرهائن الآن، لا ينبغي لأحد في المنطقة أن يتخذ إجراءات لتقويض هذه العملية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رقص بطريقة غريبة... ناصيف زيتون يُثير الجدل: "شو صاير فيه بعد الزواج"؟
Lebanon 24
رقص بطريقة غريبة... ناصيف زيتون يُثير الجدل: "شو صاير فيه بعد الزواج"؟
07:27 | 2024-08-16
16/08/2024 07:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة
Lebanon 24
رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة
06:39 | 2024-08-16
16/08/2024 06:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
06:36 | 2024-08-16
16/08/2024 06:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟
06:17 | 2024-08-16
16/08/2024 06:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"انت كبرتيها... عمرا 13 سنة": سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات بسبب ابنتها "تاليا" شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"انت كبرتيها... عمرا 13 سنة": سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات بسبب ابنتها "تاليا" شاهدوا الفيديو
01:48 | 2024-08-16
16/08/2024 01:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:54 | 2024-08-16
حريق غابات إمتدّ إلى المناطق السكنية في إزمير
18:00 | 2024-08-16
مسؤولون إسرائيليون: نشاط الجيش في غزّة انتهى
16:56 | 2024-08-16
تحذيرٌ عاجل في إسرائيل: "هجوم حزب الله قد يحدث في أي لحظة"!
16:30 | 2024-08-16
غزة تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال
16:00 | 2024-08-16
"نتنياهو يعمل لصالح حزب الله".. إتهامٌ كبير تتحدّث عنه صحيفة إسرائيلية!
15:41 | 2024-08-16
ما هو سر التفاؤل بمفاوضات الدوحة؟.. الأمر يخصّ إيران!
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
17/08/2024 03:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
17/08/2024 03:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
17/08/2024 03:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24