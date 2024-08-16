Advertisement

عربي-دولي

مسؤولون إسرائيليون: نشاط الجيش في غزّة انتهى

Lebanon 24
16-08-2024 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1235237-638594534594367541.jpg
Doc-P-1235237-638594534594367541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد مسؤولون إسرائيليون كبار أن "نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة انتهى"، مشيرين إلى أنه "يمكن العودة لغزة حال توفّر معلومات استخباراتية جديدة".
وأضافوا أنه "تم القضاء على معظم الوحدات القتالية لحماس"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
Advertisement
كما أوضحوا أن "الآن هو الوقت المناسب لبدء صفقة المحتجزين لدى حركة حماس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:54 | 2024-08-16
17:40 | 2024-08-16
16:56 | 2024-08-16
16:30 | 2024-08-16
16:00 | 2024-08-16
15:41 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24