مسؤولون إسرائيليون: نشاط الجيش في غزّة انتهى

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أكّد مسؤولون إسرائيليون كبار أن "نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة انتهى"، مشيرين إلى أنه "يمكن العودة لغزة حال توفّر معلومات استخباراتية جديدة".وأضافوا أنه "تم القضاء على معظم الوحدات القتالية لحماس"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.كما أوضحوا أن "الآن هو الوقت المناسب لبدء صفقة المحتجزين لدى حركة حماس".