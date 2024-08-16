حريق غابات إمتدّ إلى المناطق السكنية في إزمير

إمتدّ حريق غابات إلى المناطق السكنية في إزمير.

وقالت السلطات إنه "تم إخلاء ثلاثة أحياء في منطقتي كارسياكا وبايراكلي، بينما تضرّر 16 مبنى بسبب الحرائق"، مضيفة أنها "لم تسجّل وقوع أية إصابات".

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