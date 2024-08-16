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حريق غابات إمتدّ إلى المناطق السكنية في إزمير

Lebanon 24
16-08-2024 | 19:54
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إمتدّ حريق غابات إلى المناطق السكنية في إزمير.
وقالت السلطات إنه "تم إخلاء ثلاثة أحياء في منطقتي كارسياكا وبايراكلي، بينما تضرّر 16 مبنى بسبب الحرائق"، مضيفة أنها "لم تسجّل وقوع  أية إصابات".
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