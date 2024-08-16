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عربي-دولي
الجيش الأميركي يعلن تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين
Lebanon 24
16-08-2024
|
23:03
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، فجر السبت، عن تدمير زورق مسير حوثي في البحر الأحمر.
وقالت "سنتكوم" في بيان "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية زورق مسيَّرا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر".
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وأضافت "تم تحديد أن الزورق المُسيَّر شكّل تهديدا واضحا وحتميا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية بالمنطقة".
وشددت على أن قرار تدمير الزورق "اتخذ لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمنا للسفن الأميركية والتابعة للتحالف وتلك التجارية".
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