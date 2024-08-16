الجيش الأميركي يعلن تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، فجر السبت، عن تدمير زورق مسير حوثي في البحر الأحمر.



وقالت "سنتكوم" في بيان "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية زورق مسيَّرا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر".

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