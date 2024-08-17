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استشهاد 12 شخصا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي لمناطق في قطاع غزة

Lebanon 24
17-08-2024 | 00:30
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استشهد 12 شخصا وجرح العشرات جراء قصف إسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت.

وأشارت تقارير إلى استشهاد 12 بقصف إسرائيلي استهدف مستودعا يأوي نازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع.
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ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استشهد 10 ففي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الحربي خيام النازحين.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الإسرائيلية شنت 3 غارات على محيط المدخل الجنوبي لبلدة الزوايدة.

وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال لمنزل في الحي، كما أصيب طفل جراء إطلاق نار استهدف خيام النازحين قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف منزل قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على شارع صلاح الدين الرئيس بين كافة مناطق القطاع في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس، فيما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية بحي تل السلطان غرب رفح. (سكاي نيوز)

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