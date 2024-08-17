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حريق الغابات يمتد إلى المناطق السكنية في تركيا

Lebanon 24
17-08-2024 | 01:55
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امتد حريق غابات إلى المناطق السكنية في إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية مساء الجمعة.

وقالت السلطات إنه تم إخلاء ثلاثة أحياء في منطقتي كارسياكا وبايراكلي، بينما تضرر 16 مبنى بسبب الحرائق، مضيفة أنها لم تسجل وقوع إصابات.
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وقد امتد حريق الغابات الذي بدأ ليل الخميس، سريعا إلى المناطق السكنية بسبب رياح بلغت سرعتها 50 كلم/ساعة خلال النهار.
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