Advertisement

عربي-دولي

موسكو تتهم كييف: "تخطط لضرب النووي"

Lebanon 24
17-08-2024 | 01:58
A-
A+
Doc-P-1235317-638594822707277723.jpg
Doc-P-1235317-638594822707277723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع استمرار التقدم الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية على مدى الأيام الماضية، وسط عجز روسي حتى الآن على وقفه، وجت روسيا اتهامات خطيرة لأوكرانيا.

فقد أعلنت الإدارة العسكرية بمقاطعة خاركوف، أن القوات الأوكرانية تخطط لاستخدام عبوات برؤوس حربية تحتوي على مواد مشعة لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية.
Advertisement
كما أوضحت في بيان على قناتها في "تلغرام" أنها استقت تلك المعلومات من اعترافات أسرى تابعين للقوات الأوكرانية .

محطتا كورسك وزابوروجيه
وأردفت أن القيادة الأوكرانية تخطط لشن ضربة على المنشآت النووية في روسيا، لاسيما محطتي كورسك وزابوروجيه في كورشاتوف وإنيرغودار".

في حين، زعم منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، أن هذا الهجوم الذي تخطط له كييف يخضع لإشراف أجهزة استخبارات غربية، وخاصة بريطانيا.

كما أشار إلى تجمع العديد من الصحفيين الغربيين في سومي وزابوروجيه على خلفية استعدادات كييف لشن هجوم على المنشآت النووية في كورسك وزابوروجيه، حسب ما نقلت وسائل إعلام روسية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:44 | 2024-08-17
04:38 | 2024-08-17
04:22 | 2024-08-17
04:07 | 2024-08-17
03:58 | 2024-08-17
03:42 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24