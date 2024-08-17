Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الايراني: قادرون على مواجهة التهديد الاميركي والتصدي له

Lebanon 24
17-08-2024 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1235345-638594868625464774.jpg
Doc-P-1235345-638594868625464774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة تشكل التهديد الرئيسي لإيران، مؤكدًا قدرة طهران على مواجهة هذا التهديد والتصدي له.

وأشاد بزشكيان في تصريح له خلال جلسة مجلس الشورى الإسلامي، بموقع إيران الجغرافي الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في العلوم الهندسية وتمتلك 71% من مخزون النفط العالمي.
Advertisement

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن ناقش مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مضيفة أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التخطيط لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:44 | 2024-08-17
04:38 | 2024-08-17
04:22 | 2024-08-17
04:07 | 2024-08-17
03:58 | 2024-08-17
03:42 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24