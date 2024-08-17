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عربي-دولي
الرئيس الايراني: قادرون على مواجهة التهديد الاميركي والتصدي له
Lebanon 24
17-08-2024
|
03:18
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اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة تشكل التهديد الرئيسي لإيران، مؤكدًا قدرة طهران على مواجهة هذا التهديد والتصدي له.
وأشاد بزشكيان في تصريح له خلال جلسة مجلس الشورى الإسلامي، بموقع إيران الجغرافي الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في العلوم الهندسية وتمتلك 71% من مخزون النفط العالمي.
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في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن ناقش مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مضيفة أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التخطيط لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل.
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