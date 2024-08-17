بوتيرة سريعة.. القوات الروسية تتقدم نحو مدينة بوكروفسك

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أفادت تقارير صحفية غربية، أن السلطات الأوكرانية تحث المدنيين على الفرار من أماكن تواجدهم مع تقدم القوات الروسية نحو مدينة بوكروفسك، التي من شأن الاستيلاء عليها أن يعرض قدرات أوكرانيا الدفاعية للخطر.فأمس الجمعة، حثت السلطات العسكرية في مدينة بوكروفسك، بشرق أوكرانيا، المدنيين على تسريع إجلائهم لأن الجيش الروسي كان يقترب بسرعة من أحد الأهداف الرئيسية لموسكو منذ أشهر.وتعد بوكروفسك واحدة من المعاقل الدفاعية الرئيسية لأوكرانيا ومركزا لوجستيا رئيسيا في منطقة دونيتسك الشرقية.ووفقا لتقارير، فقد سيطرت القوات الروسية في الأيام القليلة الماضية على قرى وبلدات نوفودرايفكا وزورافكا وأوليفكا وميكولايفكا، وباتت تهدد بالسيطرة على نوفوعروديفكا.