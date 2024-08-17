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عربي-دولي
ذخائر كُتب عليها بالعربية.. هذا ما عثر عليه الجيش الروسي بين حطام قافلة أوكرانية في كورسك
Lebanon 24
17-08-2024
|
03:42
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أكد مصدر عسكري روسي العثور على صناديق ذخيرة غربية عليها كتابات بالعربية بين حطام قافلة عسكرية أوكرانية دمرتها القوات الروسية بالكامل في مقاطعة كورسك التي تعرضت لاعتداء أوكراني.
وقال الضابط لوكالة "نوفوستي": "تم العثور على صناديق فيها أحزمة رشاشات وخراطيش عيار 12.7 ملم طراز "الناتو" منقوش عليها علامة باللغة العربية في داخل السيارات المدرعة التي تم الاستيلاء عليها في موقع قافلة للقوات الأوكرانية التي دمرها الجيش الروسي في مقاطعة كورسك".
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وأضاف: "ضمن رتل مدرع أوكراني محترق ومدمّر في المقاطعة، تم العثور على تلك الصناديق وذخيرة لرشاشات من طراز M2 Browning التي يستخدمها "الناتو" وعليها كتابات بالعربية، ما يشير إلى أن هذه الذخيرة كانت مخصصة في وقت سابق لاستخدامات الجيش الأميركي وحلفاؤه في الشرق الأوسط".
وتم تسليم صور لهذه الصناديق التي تحتوي على الذخيرة إلى مراسل "نوفوستي"، حيث تم العثور على أكثر من 20 صندوقا داخل عربات الرتل الأوكراني المدمّر. وتشير الكتابات إلى أن تصنيعها تم في عام 2019.
وحتى يوم أمس أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 2860 عسكريا أوكرانيا وتدمير41 دبابة و276 مدرعة و4 منصات للدفاع الجوي و6 راجمات صواريخ بينها 3 "هيمارس" أميركية في كورسك التي تعرضت لهجوم أوكراني. (روسيا اليوم)
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