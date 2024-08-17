هذه أخر حصيلة للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من تشرين الاول إلى 40074 شخصا والمصابين إلى 92537.



وقالت صحة غزة في تقريرها اليومي إن 69 قتيلا و136 مصابا وصلوا إلى المستشفيات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي منازلهم، مشيرة الى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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وأهابت صحة غزة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".