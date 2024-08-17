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هزة أرضية تضرب مدينة عربية

Lebanon 24
17-08-2024 | 13:00
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ضربت اليوم السبت ولاية بجاية الجزائرية هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر.
وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بتسجيل هزة أرضية اليوم السبت بولاية بجاية قرابة الساعة 15:33 بالتوقيت المحلي.
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ووفقا للمركز بلغت شدة الهزة 3.5 درجات على مقياس ريختر، وحدد مركزها بـ6 كم جنوب شرق ملبو بولاية بجاية. (روسيا اليوم)
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