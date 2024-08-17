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عربي-دولي
مظاهرات في تل أبيب وعائلات أسرى الاحتلال تطالب بصفقة فورية
Lebanon 24
17-08-2024
|
14:00
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طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، السبت، حكومة بلادهم بإبرام صفقة هذا الأسبوع لوقف الحرب وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، مهددة بالتصعيد حال عدم حدوث ذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عدد من هؤلاء العائلات أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في مدينة تل أبيب، حيث اتهموا خلاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة إتمام الصفقة.
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وقالت العائلات، في بيان تمت تلاوته خلال المؤتمر، إن "نتنياهو يعرقل إتمام الصفقة (وقف الحرب وتبادل الأسرى) بإضافة شروط جديدة" خلال المحادثات، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية الخاصة.
وحذرت من أن "هذه هي الفرصة الأخيرة" لإنقاذ حياة أبنائهم المحتجزين بغزة منذ أكثر من 10 شهور.
كما حذرت العائلات من أن عدم إتمام الصفقة "سيؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها"، في إشارة إلى مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة.
وأضافت: "كل يوم يمر دون التوصل إلى اتفاق هو مغامرة بحياة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) ومستقبل المنطقة".
وتابعت: "يجب إبرام صفقة هذا الأسبوع".
وهددت عائلات الأسرى بتصعيد احتجاجي كبير في كافة أنحاء البلاد في حال عدم إبرام صفقة هذا الأسبوع.
(الأناضول)
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