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عربي-دولي
أوكرانيا تستعين بكلاب آلية بريطانية في المعارك
Lebanon 24
17-08-2024
|
15:00
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زودت شركة بريطانية الجيش الأوكراني بكلاب آلية يمكنها القيام بمهام استطلاع وتوصيل الأدوية للجنود على الخطوط الأمامية للقتال.
ووفقاً لصحيفة «تليغراف» البريطانية، تم توريد أكثر من 30 كلباً من الجيل الثاني إلى أوكرانيا من قبل شركة الأمن البريطانية بريت ألاينس، ويمكن لهذا الكلب أن يتحرك بسرعة 9 أميال في الساعة لمدة تصل إلى خمس ساعات، وهو مزود بأكثر من 7 كيلوغرامات من الذخيرة أو الإمدادات الطبية أو غيرها من العناصر اللازمة في ساحة المعركة.
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وتم تجهيز الكلاب بتقنية الاستشعار عن بعد وكاميرا حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء ويمكنهم استكشاف الخنادق والمباني، فيما لا تستطيع الطائرات من دون طيار القيام بذلك.
وبالنسبة لطائرات المراقبة الروسية من دون طيار، يصدر الكلب إشارات حرارية للأرنب بسبب لفه ببطانية مموهة مضادة للحرارة، مما يجعل من الصعب اكتشافه.
وكذلك تتمتع الكلاب بميزة أخرى هي تكلفتها المنخفضة، حيث يتراوح سعر كل كلب بين 3400 جنيه إسترليني و6800 جنيه إسترليني اعتماداً على طرازه. (الشرق الأوسط)
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