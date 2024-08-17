مكتب نتنياهو: "تفاؤل حذر" لدى المفاوضين الإسرائيليين حيال اتفاق في شأن غزة

Advertisement

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بيانا، السبت، قال فيه إن فريق التفاوض الإسرائيلي أبدى "تفاؤلا حذرا" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن في غزة.وجاء في البيان أن "الفريق عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أميركي (الذي يستند إلى إطار 27 أيار)".وأضاف المكتب أنه يأمل في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأميركي والسماح بتحقيق انفراجة.وتصر إسرائيل على أن السلام لن يكون ممكنا إلا إذا تم تدمير حركة حماس، في حين قالت حماس إنها لن تقبل إلا بوقف إطلاق نار دائم وليس مؤقتا.وتوقفت محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة، الجمعة، ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون مرة أخرى الأسبوع المقبل.وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة وقطر ومصر إن واشنطن قدمت اقتراحا جديدا. وتقول واشنطن، الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، إن وقف إطلاق النار من شأنه أن يقلل من التهديد المتزايد بتوسيع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة. (الحرة)