زلزال عنيف يضرب روسيا.. وتحذيرات من تسونامي

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ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا، فجر الأحد، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقد أصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي.وفي أعقاب الزلزال، أصدر المركز الوطني للتحذير من التسونامي في الولايات المتحدة تحذيرًا من تهديد محتمل لتسونامي. (سكاي نيوز)