Advertisement

عربي-دولي

زلزال عنيف يضرب روسيا.. وتحذيرات من تسونامي

Lebanon 24
17-08-2024 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1235615-638595338461446778.jpg
Doc-P-1235615-638595338461446778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا، فجر الأحد، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقد أصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي.
وفي أعقاب الزلزال، أصدر المركز الوطني للتحذير من التسونامي في الولايات المتحدة تحذيرًا من تهديد محتمل لتسونامي. (سكاي نيوز)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2024-08-18
03:30 | 2024-08-18
03:23 | 2024-08-18
03:08 | 2024-08-18
03:05 | 2024-08-18
02:04 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24