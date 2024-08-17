هجوم روسي على كييف.. وإنذارات من الغارات الجوية

قالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن وحدات الدفاع الجوي شوهدت تصد هجوما جويا روسيا على المدية في وقت مبكر يوم الأحد.



وسمع شاهد من رويترز دوي انفجارات بدت كأنها أنظمة دفاع جوي.



وتخضع كييف والمنطقة المحيطة بها ومعظم أنحاء وسط وشمال شرق أوكرانيا إلى إنذارات من الغارات الجوية من حوالي الساعة 0200 بتوقيت غرينتش. (سكاي نيوز)

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