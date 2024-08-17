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عربي-دولي

مفاجأة جديدة عن هجوم 7 تشرين الأول.. ماذا حصل قبل ساعات من حدوثه؟

Lebanon 24
17-08-2024 | 23:35
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قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تحقيقاً أجرته مؤخراً، خلص إلى أن ضابطاً في استخبارات القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي حذر القيادات قبل ساعات من هجوم 7 تشرين الأول 2023، الذي نفذته المقاومة الفلسطينية باسم معركة طوفان الأقصى.
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وأضافت القناة أن الضابط حذر من "تحركات خطيرة" في قطاع غزة، واكتشف أن نظام التعقب الإلكتروني معطل قبل الهجوم بساعات.

كذلك، نقلت القناة عن مصدر عسكري أن فشل الجيش الإسرائيلي يوم 7 تشرين الأول، بدأ عندما لم تكن لديه خطة ملائمة للرد على الخطط العسكرية لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واعترف الجيش الإسرائيلي عدة مرات بإخفاقه في الدفاع عن الإسرائيليين خلال الهجوم، وقال إنه سيعرض نتائج جميع التحقيقات بشأن الأخطاء التي ارتكبت خلال الشهور المقبلة.

وقبل أيام، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حديث لمجلة "تايم" الأميركية، اعتذاره لوقوع هجوم 7 تشرين الأول.

وقال إن خطأه الأساسي هو إذعانه لتردد مجلس الوزراء الأمني في شنّ حرب شاملة، مشيراً إلى أن الهجوم أظهر أن أولئك الذين قالوا إن حماس رُدعت كانوا مخطئين.

وكان نتنياهو قد تبادل الاتهامات مع قادة الجيش والمؤسسة الأمنية بشأن فحوى تقييمات المخاطر الأمنية قبل هجوم 7 أكتوبر.

وقالت المقاومة الفلسطينية إنها أطلقت عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الحصار على غزة منذ نحو عقدين. (الجزيرة نت)
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