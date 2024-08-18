بمقاطعة كورسك... القضاء على 16 جنديا أوكرانيا عند قرية حدودية

أعلن مصدر عسكري روسي القضاء على 16 جنديا أوكرانيا تابعين لكتيبة الاقتحام 225 في اللواء 115 المؤلل في غابات قرية كريميانويه الحدودية بمقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا.

وشنت القوات الأوكرانية في 6 اب الجاري هجوما مباغتا على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا، ما أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة 121 آخرين بينهم 10 أطفال، فيما أجلت السلطات أكثر من 120 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في المقاطعة.

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وبلغت خسائر قوات كييف لغاية أمس السبت 3160 عسكريا و44 دبابة ومئات المدرعات و5 منصات للدفاع الجوي و6 راجمات صواريخ بينها 3 "هيمارس" أميركية. (روسيا اليوم)