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عربي-دولي

كوريا الشمالية تندد بتوغل أوكرانيا في روسيا: "عمل إرهابي"

Lebanon 24
18-08-2024 | 04:53
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ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية نددت بتوغل أوكرانيا في روسيا ووصفته بأنه "عمل إرهابي لا يغتفر" دعمته واشنطن والغرب.
وأضافت بيونغيانغ أنها ستقف على الدوام إلى جانب موسكو في مسعاها لحماية سيادتها.
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وكانت كوريا الشمالية قد عبرت عن دعمها القوي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمقابل، عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية، مسلطا الضوء على دعم بيونغيانع القوي لحرب موسكو في أوكرانيا.

وقال بوتين في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قبيل زيارة نادرة يقوم بها لبيونغيانغ "نحن نقدر عاليا أن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تدعم بقوة العمليات العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا". (سكاي نيوز)
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