هزة أرضية تضرب إيران.. كم بلغت قوتها؟

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ضربت هزة أرضية بقوة 4 على مقياس ريختر محافظة بوشهر جنوبي إيران.وأفاد بيان صادر عن مركز رصد الزلزال في إيران، بأن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات، وعند التقاء خط عرض 28.31 درجة شمالا وخط طول 49.99 درجة شرقا.ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة. (وكالة الأنباء القطرية)