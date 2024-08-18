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عربي-دولي

وفاة مريضة داخل مستشفى... إليكم ما جرى معها في المصعد!

Lebanon 24
18-08-2024 | 05:20
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كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، ملابسات وفاة إحدى نزيلات مستشفى "شبرامنت" المركزي التابعة لمحافظة الجيزة، والتي توفيت جراء تعرضها لحادث داخل مصعد المستشفى.


وأعلن أن الحادث وقع أثناء نقل المريضة بواسطة المصعد بعد خضوعها لعملية جراحية في المفصل، مشيرا إلى أن تحرك المصعد المفاجئ أدى إلى حبس جزء من جسد المريضة داخله والجزء الآخر خارجه، وهو ما تسبب في وفاتها.
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وذكر أن جهات التحقيق والنيابة العامة تتولى التحقيق جنائيًا في الحادث. (العربية)

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