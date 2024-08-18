Advertisement

إقتصاد

بأكثر من 30 مليار يورو... إرتفاع الدين العام في إيطاليا

Lebanon 24
18-08-2024 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1235733-638595811299857329.jpg
Doc-P-1235733-638595811299857329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن بنك إيطاليا أن ديون الإدارة العامة في البلاد في شهر حزيران زادت بمقدار 30.3 مليار يورو عن الشهر السابق، لتصل إلى 2948.5 مليار يورو.

وذكر البنك المركزي أن الزيادة تعكس متطلبات الإدارات العامة ونمو الأصول السائلة للخزانة.
Advertisement

وفي الوقت عينه، قال بنك إيطاليا إن الإيرادات الضريبية في حزيران بلغت 42 مليار يورو، بزيادة قدرها 9.9 بالمئة مقارنة بالشهر المعادل في عام 2023. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:54 | 2024-08-18
08:35 | 2024-08-18
08:09 | 2024-08-18
08:00 | 2024-08-18
07:46 | 2024-08-18
07:24 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24