بأكثر من 30 مليار يورو... إرتفاع الدين العام في إيطاليا

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أعلن بنك إيطاليا أن ديون الإدارة العامة في البلاد في شهر حزيران زادت بمقدار 30.3 مليار يورو عن الشهر السابق، لتصل إلى 2948.5 مليار يورو.وذكر البنك المركزي أن الزيادة تعكس متطلبات الإدارات العامة ونمو الأصول السائلة للخزانة.وفي الوقت عينه، قال بنك إيطاليا إن الإيرادات الضريبية في حزيران بلغت 42 مليار يورو، بزيادة قدرها 9.9 بالمئة مقارنة بالشهر المعادل في عام 2023. (سكاي نيوز)