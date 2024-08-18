النرويج تُقرّر إغلاق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله... ما السبب؟

قررت النرويج اليوم الأحد، إغلاق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله بسبب ضغوط إسرائيلية، إثر اعتراف أوسلو بدولة فلسطين.





وقال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي: "أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، إغلاق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله، عقب قرار وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، عدم السماح لدبلوماسييها بالعمل مع السلطة الفلسطينية". (سكاي نيوز)

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