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عربي-دولي

النرويج تُقرّر إغلاق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله... ما السبب؟

Lebanon 24
18-08-2024 | 05:58
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قررت النرويج اليوم الأحد، إغلاق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله بسبب ضغوط إسرائيلية، إثر اعتراف أوسلو بدولة فلسطين.


وقال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي: "أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، إغلاق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله، عقب قرار وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، عدم السماح لدبلوماسييها بالعمل مع السلطة الفلسطينية". (سكاي نيوز)
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