Advertisement

عربي-دولي

ملوحاً بـ"النووي".. لوكاشينكو يحذر كييف من مواصلة التصعيد مع روسيا

Lebanon 24
18-08-2024 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1235760-638595868809037807.png
Doc-P-1235760-638595868809037807.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كييف اليوم الأحد، من انتهاء التصعيد مع روسيا بتدمير أوكرانيا إن لم تجلس إلى طاولة المفاوضات.

وقال لوكاشينكو، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تحاول استفزاز روسيا لاستخدام الأسلحة النووية، مضيفا أن بلاده يمكنها تحويل خططها الدفاعية إلى هجومية إذا لزم الأمر.
Advertisement

وأضاف: صواريخ "إسكندر" البيلاروسية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأوضح أن بلاده قامت بنشر قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا، قال لوكاشينكو إن خسائر القوات الأوكرانية ستكون فادحة حال تجاوزت حدود بلاده. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:54 | 2024-08-18
08:35 | 2024-08-18
08:09 | 2024-08-18
08:00 | 2024-08-18
07:46 | 2024-08-18
07:24 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24