Advertisement

حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كييف اليوم الأحد، من انتهاء التصعيد مع روسيا بتدمير أوكرانيا إن لم تجلس إلى طاولة المفاوضات.وقال لوكاشينكو، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تحاول استفزاز روسيا لاستخدام الأسلحة النووية، مضيفا أن بلاده يمكنها تحويل خططها الدفاعية إلى هجومية إذا لزم الأمر.وأضاف: صواريخ "إسكندر" البيلاروسية قادرة على حمل رؤوس نووية.وأوضح أن بلاده قامت بنشر قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا، قال لوكاشينكو إن خسائر القوات الأوكرانية ستكون فادحة حال تجاوزت حدود بلاده. (العربية)