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عربي-دولي

جريمة تهزّ بلداً عربيّاً... قتل والده وشقيقاته ومن ثمّ انتحر

Lebanon 24
18-08-2024 | 08:54
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قُتل رجل في الخامسة والخمسين من عمره، إلى جانب ثلاث من بناته تراوحت أعمارهن بين الـ17 و35 عامًا، على يد أحد أبنائه البالغ من العمر 31 عامًا، في مديرية لبعوس – يافع، التابعة لمحافظة لحج، جنوب اليمن.
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وأفاد مصدر أمني أن الجريمة المروعة وقعت في منزل ب.ق.ص.أ، وهو الأب القتيل.
وقال المصدر الأمني إن "السلاح المستخدم في الحادثة بندقية روسية"، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الجاني "أطلق النار على أفراد عائلته قبل أن يُطلق على نفسه النار"، من دون معرفة الأسباب. (العربية)

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