جريمة تهزّ بلداً عربيّاً... قتل والده وشقيقاته ومن ثمّ انتحر

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قُتل رجل في الخامسة والخمسين من عمره، إلى جانب ثلاث من بناته تراوحت أعمارهن بين الـ17 و35 عامًا، على يد أحد أبنائه البالغ من العمر 31 عامًا، في مديرية لبعوس – يافع، التابعة لمحافظة لحج، جنوب اليمن.وأفاد مصدر أمني أن الجريمة المروعة وقعت في منزل ب.ق.ص.أ، وهو الأب القتيل.