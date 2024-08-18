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عربي-دولي
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لأي تهديد وفي أي ساحة
Lebanon 24
18-08-2024
|
10:15
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل منخرطة في مفاوضات معقدة من أجل إعادة رهائنها المحتجزين في غزة، لكن لديها أيضا مبادئ يجب الحفاظ عليها لأنها حيوية لأمنها.
وأضاف في بداية اجتماع لمجلس الوزراء "هناك أمور يمكننا أن نكون مرنين بشأنها، وهناك أخرى لا يسعنا فيها ذلك، ونحن نصر عليها.. نحن نعرف جيدا كيف نفرق بين الاثنين".
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كما دعا نتنياهو إلى مزيد من الضغط على حماس لمواجهة "رفضها" مقترح الهدنة في غزة قائلاً أن الضغط في المفاوضات يجب توجيهه إلى حماس وليس إسرائيل، لافتاً إلى أن بلاده مستعدة لأي تهديد وفي أي ساحة.
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