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عربي-دولي

قتل زوجته وعاش مع جثتها لأسبوعين!

Lebanon 24
18-08-2024 | 10:05
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في واقعة مأسوية غريبة، تخلص زوج من زوجته بمنزلهما واحتفظ بجثتها لمدة أسبوعين على سريرها إلى أن تحللت وانتشرت رائحة كريهة كشفت عن جريمته.

وأوضحت تحريات المباحث أن المجني عليها تبلغ من العمر 29 عامًا لديها رضيعة، عُثر على جثتها متحللة ومغطاة على سريرها بعد قتلها قبل نحو أسبوعين تقريبًا، وتبيّن أن مرتكب الواقعة زوجها الذي يتعاطى المخدرات وكان دائمًا يعتدي عليها بالضرب. (العربية)
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