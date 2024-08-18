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عربي-دولي

يوم غدّ الإثنين.. الكرة الأرضية على موعد مع "القمر الأزرق العملاق"

Lebanon 24
18-08-2024 | 10:43
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تشهد سماء الكرة الأرضية يوم غد الاثنين ظاهرة "القمر الأزرق العملاق"، وهي اكتمال بدر" شهر صفر".

ويطلق عليه اسم "القمر الأزرق" باعتباره ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة، خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي.
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ورغم تسميته بـ"القمر الأزرق"، فإنه لن يظهر بهذا اللون في الواقع.
 
ويعود تفسير هذا المصطلح إلى التقارب بين كلمتي "الأزرق" و"الخائن" بالإنكليزية، حيث يشير إلى القمر الكامل الذي يظهر كبديل إضافي في موسم يحتوي على أربعة أقمار كاملة بدلاً من الثلاثة المعتادة، ما قد يؤثر في التوقيت المتوقع للمواسم والاحتفالات الدينية مثل الصوم الكبير وعيد الفصح. (العربية)

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