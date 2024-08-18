وفد إسرائيلي يضم ممثلين للحكومة والشاباك والجيش يتوجه لمصر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن وفدا يضم ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية والجيش وجهاز الشاباك توجّه إلى القاهرة.



ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بوساطة أميركية ومصرية وقطرية هذا الأسبوع في القاهرة بعد اجتماعات عقدت يومي الخميس والجمعة في الدوحة لمحاولة التوصل لوقف للنار في غزة.

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