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عربي-دولي

وفد إسرائيلي يضم ممثلين للحكومة والشاباك والجيش يتوجه لمصر

Lebanon 24
18-08-2024 | 12:36
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن وفدا يضم ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية والجيش وجهاز الشاباك توجّه إلى القاهرة.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بوساطة أميركية ومصرية وقطرية هذا الأسبوع في القاهرة بعد اجتماعات عقدت يومي الخميس والجمعة في الدوحة لمحاولة التوصل لوقف للنار في غزة.
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