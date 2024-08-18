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عربي-دولي

روسيا تنفي تقريرا عن محادثات غير مباشرة مع أوكرانيا

Lebanon 24
18-08-2024 | 12:58
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نفت روسيا، اليوم الأحد، تقريرا يفيد بأن هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك قوّض محادثات غير مباشرة مع كييف بشأن وقف الهجمات على مرافق الطاقة والكهرباء، قائلة إنها لم تجرِ محادثات مع كييف بخصوص مرافق البنية التحتية المدنية.
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وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت أمس السبت أن أوكرانيا وروسيا من المزمع أن ترسلا وفدين إلى قطر هذا الشهر للتفاوض على اتفاق مهم، لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة والكهرباء في كل من الطرفين المتحاربين.
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