بلينكن وصل الى إسرائيل للدفع باتجاه هدنة في غزة وتحرير رهائن

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وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الأحد، الى إسرائيل، على ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" في محاولة لدفع المباحثات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحرير رهائن إسرائيليين في مقابل معتقلين فلسطينيين.ويلتقي وزير الخارجية الأميركي الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والرئيس اسحق هرتسوغ على ما أوضح مسؤول أميركي يرافق بلينكن.