لأنّه يُستخدم لقتل أطفال غزة.. كولومبيا تحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل

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حظرت كولومبيا تصدير الفحم إلى إسرائيل للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة.وأوضحت "بلومبرغ" أن كولومبيا هي أكبر مصدّر للوقود الأحفوري لإسرائيل من بين مجموعة دول الأنديز.من جهته، نشر الرئيس الكولومبي تغريدة على منصة "إكس"، قال فيها: "بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".وكان قد أعلن في أيار قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده واسرائيل واصفا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين. (روسيا اليوم)