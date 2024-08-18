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عربي-دولي

الجانب الآخر من هجوم كورسك.. كيف كسبت روسيا الرهان وخدعت أوكرانيا؟

Lebanon 24
18-08-2024 | 12:00
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وضع محللون عسكريون ثلاثة خيارات أمام القوات الأوكرانية الموجودة داخل الأراضي الروسية، في خضم موقعة كورسك.
فمع مواصلة الجيش الأوكراني مقامرته الخطرة في منطقة كورسك غربي روسيا، كانت قواته تخسر الأرض بشكل مطرد على أراضيه، حيث وصل الجيش الروسي الآن على بعد حوالي ثمانية أميال فقط من مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا، وفقاً لخرائط ساحة المعركة. ومن شأن الاستيلاء على بوكروفسك، المعقل الأوكراني، أن يقرب موسكو خطوة واحدة من هدفها الذي طال انتظاره وهو الاستيلاء على منطقة دونيتسك بأكملها.
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وقال كبار المسؤولين الأميركيين سراً إنهم يتفهمون حاجة كييف إلى تغيير رواية الحرب، لكنهم كانوا متشككين في قدرة أوكرانيا على الاحتفاظ بالأراضي في كورسك لفترة كافية لإجبار روسيا على تحويل موارد كبيرة من الخطوط الأمامية في شرق وجنوب أوكرانيا، رغم تأكيدهم أنها قامت بسحب أعداد صغيرة من قواتها في هذه الجبهة لمحاولة المساعدة في صد الأوكرانيين، لكن ليس بما يكفي للتأثير بشكل كبير في ساحة المعركة الشاملة في الوقت الحالي، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.
السيناريوهات الثلاثة 
ومع مرور حوالي أسبوعين على التوغل الأوكراني في كورسك، يقول المحللون إن كييف أمامها خيارات عديدة، ولكل منها تحدياته الخاصة.
وأوضحوا أنه قد تحاول القوات الأوكرانية مواصلة التوغل داخل روسيا، لكن ذلك سيصبح أكثر صعوبة مع وصول التعزيزات الروسية واتساع خطوط الإمداد الأوكرانية.
كما قالوا إنه يمكن للقوات الأوكرانية الاستمرار في التشبث بالأراضي التي يسيطرون عليها الآن ومحاولة الدفاع عنها، لكن ذلك قد يعرض المواقع الأوكرانية الثابتة لضربات جوية روسية مدمرة محتملة.
أما الاحتمال الثالث، فإن الجنود الأوكران قد يقررون، بعد تعرضهم للخسائر المستمرة في شرق أوكرانيا، أنهم حققوا وجهة نظرهم وينسحبون.
وأكد تيبو فويل، نائب مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وهو مركز أبحاث فرنسي، أن الخطوة التالية لأوكرانيا ستعتمد على كيفية رد روسيا. وأضاف: "الأسبوع المقبل سيكون حاسماً". (الخليج)
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