اتفاق وقف إطلاق النار قاب قوسين من الفشل.. معلومات تكشف ما يحصل

أشارت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّه لا يوجد اي مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس حول وقف إطلاق النار في غزة أو ابرام صفقة لتبادل الأسرى.

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وطالبت المصادر التي وصفتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" بالمطلعة على المفاوضات مع حماس، نتنياهو بـ"تنازلات مؤقتة لإعادة المختطفين أحياء". وقالت " لا نرى أي علامات تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق".



وتعتقد المصادر، أنه يجب إيجاد طرق جديدة في التعامل مع حماس وهي "تغيير أهداف الحرب وبناء قوة لاحتمال المواجهة مع حزب الله في لبنان".



وقال أحد المصادر "لدينا اليد العليا في هذا التوقيت.. محور فيلادلفيا هو قضية سياسية أكثر من كونه قضية أمنية، والاتفاق الذي تتم صياغته الآن هو لإعادة الرهائن وليس لليوم التالي للحرب ونهايته". (روسيا اليوم)