مع وصول بلينكن.. بيان لنتانياهو بشأن "ممر فيلادلفيا"

أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، إصراره على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا، وفق مراسل الحرة.



وقال البيان، الذي نشر بعيد وصول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل: "يصر رئيس الوزراء على بقائنا في محور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح. وسيواصل العمل على الترويج للصفقة مع التشديد على إطلاق أكبر عدد من المختطفين الأحياء، التي ستمكن من تحقيق جميع أهداف الحرب".

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