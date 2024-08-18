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عربي-دولي

قبيل وصوله تل ابيب.. وزير الخارجية الاميركي يتصل بنظيره السعودي

Lebanon 24
18-08-2024 | 15:23
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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن.

بحث الاتصال تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، منها جهود إنهاء الحرب على قطاع غزة والمستجدات في السودان واليمن.
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